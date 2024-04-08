Британцы признали Lada Granta идеальным автомобилем за доступные деньги

Российская Lada Granta стала лучшим кемпером

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Английский филиал портала Motor1. com описал Lada Granta, превращенную в кемпер, как практически идеальное решение для путешествий. Статья, вышедшая перед пасхальными каникулами, отмечает, что за доступные 11 300 фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) покупатель получает полноценный автодом с туалетом, душем, кухней и просторной кроватью.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Британцы оценили соотношение цены и качества, отмечая, что за такую сумму лучшего варианта не найти. Однако, упомянутым минусом является то, что российский кемпер на базе Lada Granta никогда официально не поставлялся в Западную Европу, что может вызвать проблемы с регистрацией, поиском запасных частей и обслуживанием. Тем не менее, цена перекрывает возможные неудобства, делая этот кемпер привлекательным выбором для путешественников.