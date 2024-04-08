"МашТех" рассказал о всех важных событиях на отечественном рынке

Из Телеграм-канала "МашТех" стало известно о важных событиях, затрагивающих российскую автомобильную промышленность. Среди них есть как печальные, так и радостные моменты, но большинство новостей связано с последствиями ухода иностранных компаний и поставщиков.
Негативные моменты включают в себя закрытие завода по производству грузовиков Scania и MAN в Петербурге из-за логистических сложностей, а также расторжение договора по сборке автомобилей Mitsubishi в Калуге, хотя корпорация выплатила долг.
Однако есть и позитивные новости, например, начало производства свечей зажигания Meteor для автомобилей повышенной мощности на заводе "Роберт Бош Саратов", что повысит их долговечность благодаря использованию драгоценных металлов.
Также сообщается о значительном увеличении числа автомобилей, подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" за первый квартал 2024 года, что является пятикратным ростом по сравнению с предыдущим годом. Общее число зарегистрированных в системе транспортных средств составляет 10,6 миллиона единиц.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.