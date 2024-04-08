Не думайте, что это бессмысленно!: автоэксперт объясняет, почему весенняя чистка авто — это необходимость

Автоэксперт Хайцеэр: важно мыть машину весной, так как на ней оседает налет из реагентов

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил важность регулярной чистки автомобиля от весенней грязи, даже если кажется, что это не имеет смысла.

Фото: Wikipedia by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, весной машины быстро пачкаются, и некоторые водители считают, что мыть их бессмысленно. Тем не менее, он подчеркнул, что стоит посещать автомойку, поскольку речь идет не только об эстетике, но и о сохранении автомобиля. Хайцеэр отметил, что после зимы на автомобиле образуется вредный налет от агрессивных химических веществ, используемых на дорогах для борьбы с льдом и снегом.

Эти вещества необходимо смыть с кузова и днища, чтобы избежать повреждений.

Кроме того, грязь на машине может ухудшить обзорность. Хайцеэр подчеркнул важность чистых стекол для безопасности на дороге. Он также напомнил, что за грязные номера на автомобиле водителю грозит штраф.

Грязный автомобиль также привлекает внимание сотрудников ГИБДД, которые могут чаще останавливать такие транспортные средства для проверки документов водителя.

Опытный инспектор ГИБДД может по внешнему виду автомобиля определить, как давно его не моют, что часто свидетельствует о небрежном отношении владельца к транспортному средству.