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Секреты безопасного вождения: как пережить удар о выбоину без повреждений

Как правильно ездить по дороге с ямами, чтобы не повредить автомобиль: советы водителям

Авто

К сожалению, не все дороги представляют собой идеальные условия для вождения. Многие из них имеют выбоины, которые могут затруднить управление автомобилем.

Даже небольшая ошибка водителя в такой ситуации может привести к повреждению подвески, колес и других частей автомобиля. Последствия удара о выбоину могут быть серьезными, особенно если он силен.

Кроме того, существует риск потери контроля над машиной.

Чтобы ездить по плохим дорогам безопасно, следует стараться объезжать выбоины, если это возможно, и безопасно.

Если объехать выбоину невозможно, следует заранее сбросить скорость. Перед выбоиной нужно немного отпустить педаль тормоза.

Эта тактика поможет снизить нагрузку на автомобиль. Если выбоину заметили слишком поздно, резкое торможение не рекомендуется, так как это может усугубить удар. В таком случае лучше проехать через выбоину, не изменяя скорости. При езде по плохой дороге важно также сохранять безопасное расстояние до других транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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