Игнорирование этой детали на вашем автомобиле может быть смертельным: узнайте, как избежать катастрофы

Механик раскрыл, как крышка расширительного бачка убивает мотор автомобиля

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие владельцы автомобилей часто игнорируют значимость крышки расширительного бачка системы охлаждения, считая ее незначительной деталью. Тем не менее, даже мелкая проблема с этой запчастью может привести к серьезным повреждениям двигателя. Механик из сети автосервисов поделился своими секретами с порталом njcar. ru и рассказал, как избежать потенциальных проблем.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Крышка расширительного бачка — это не просто кусок материала, будь то пластик или металл. Это сложное устройство, скрытое в глубинах моторного отделения, которое выполняет целый ряд критически важных функций для нормальной работы автомобиля.

Внутри крышки находятся два клапана, каждый из которых выполняет свою роль в обеспечении защиты двигателя. Предохранительный клапан, который остается закрытым при запуске двигателя, облегчает его прогрев и предоставляет необходимое время для подготовки к работе при нагрузке.

Впускной клапан, напротив, регулирует пропускание воздуха, чтобы компенсировать уменьшение объема антифриза при остывании двигателя.

Если хотя бы один из этих клапанов перестает функционировать, это может привести к серьезным проблемам. Например, могут возникнуть утечки антифриза или воздушные пробки в радиаторе, что легко может привести к перегреву двигателя.

Проблемы, связанные с неправильной работой крышки расширительного бачка, часто беспокоят владельцев автомобилей. Если эта деталь не способна поддерживать необходимое давление в системе охлаждения или неправильно регулировать его, это может стать причиной повреждения прокладки головки блока цилиндров.

Как можно проверить состояние крышки расширительного бачка? Когда двигатель остынет, стоит обратить внимание на патрубки под капотом. Если они сжаты, возможны проблемы с впускным клапаном. В этом случае рекомендуется заменить крышку.

Для проверки предохранительного клапана следует запустить двигатель и дать ему прогреться некоторое время. Затем аккуратно начинайте откручивать крышку расширительного бачка.

Если вы слышите шипение воздуха, это свидетельствует о том, что предохранительный клапан функционирует надлежащим образом.