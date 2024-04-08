Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Минфин РФ: общая сумма поступлений от нефтегаза с начала текущего года составила 2,9 трлн рублей
Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами
"ВСК": на МКАД происходят 7% всех столичных ДТП
Эксперты ответили, как уложить кота спать
ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий
Яблочный крем-суп с брокколи: необычный рецепт
Игнорирование этой детали на вашем автомобиле может быть смертельным: узнайте, как избежать катастрофы

Механик раскрыл, как крышка расширительного бачка убивает мотор автомобиля

2:09
Авто

Многие владельцы автомобилей часто игнорируют значимость крышки расширительного бачка системы охлаждения, считая ее незначительной деталью. Тем не менее, даже мелкая проблема с этой запчастью может привести к серьезным повреждениям двигателя. Механик из сети автосервисов поделился своими секретами с порталом njcar. ru и рассказал, как избежать потенциальных проблем.

Механик раскрыл, как крышка расширительного бачка убивает мотор автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Крышка расширительного бачка — это не просто кусок материала, будь то пластик или металл. Это сложное устройство, скрытое в глубинах моторного отделения, которое выполняет целый ряд критически важных функций для нормальной работы автомобиля.

Внутри крышки находятся два клапана, каждый из которых выполняет свою роль в обеспечении защиты двигателя. Предохранительный клапан, который остается закрытым при запуске двигателя, облегчает его прогрев и предоставляет необходимое время для подготовки к работе при нагрузке.

Впускной клапан, напротив, регулирует пропускание воздуха, чтобы компенсировать уменьшение объема антифриза при остывании двигателя.

Если хотя бы один из этих клапанов перестает функционировать, это может привести к серьезным проблемам. Например, могут возникнуть утечки антифриза или воздушные пробки в радиаторе, что легко может привести к перегреву двигателя.

Проблемы, связанные с неправильной работой крышки расширительного бачка, часто беспокоят владельцев автомобилей. Если эта деталь не способна поддерживать необходимое давление в системе охлаждения или неправильно регулировать его, это может стать причиной повреждения прокладки головки блока цилиндров.

Как можно проверить состояние крышки расширительного бачка? Когда двигатель остынет, стоит обратить внимание на патрубки под капотом. Если они сжаты, возможны проблемы с впускным клапаном. В этом случае рекомендуется заменить крышку.

Для проверки предохранительного клапана следует запустить двигатель и дать ему прогреться некоторое время. Затем аккуратно начинайте откручивать крышку расширительного бачка.

Если вы слышите шипение воздуха, это свидетельствует о том, что предохранительный клапан функционирует надлежащим образом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
Организаторы досрочно завершили в Испании чемпионат мира по сексу
Джеймс Кэмерон планирует приступить к съёмкам ремейка "Фантастического путешествия"
Apple отчиталась о снижении выручки в России более чем в 23 раза
Агата Муцениеце показала подросшую дочку Мию
"СберСтрахование" назвало питьевой режим одним из способов снизить риск онкологии
Сальмонелла была обнаружена в куриных грудках, привезённых из Китая
Бородин потребовал запретить прокат фильма "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом
Бразилия резко нарастила закупки нефтепродуктов у России
The Guardian: Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня в штате Огайо
Постпред при НАТО Смит: США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников