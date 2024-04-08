Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент ФТР Тарпищев считает, что условия допуска российских теннисистов на ОИ-2024 те же, что были на Играх в Токио
Сергей Жуков обратился к жене с просьбой родить ему ещё ребёнка
Пять стрижек, которые выбирают успешные женщины
Вкусный овощной смузи "Морковный пирог": порадуйте себя необычным напитком
Этот цветок подходит для начинающих садоводов
Минкульт освободил передвижной цирк Украины от мобилизации
Доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась на 8,6%
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"
"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвала фейком новость об ограблении актера
Шокирующая правда о перевозке грузов на автомобилях: избегайте штрафов

ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу

1:37
Авто

С приходом весны, многие автомобилисты приступают к перевозке крупногабаритных предметов, таких как мебель и холодильники, с города на дачные участки, загружая свои легковые автомобили.

ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru информацией о том, в каких случаях водителям грозит лишение прав за неправильную перевозку подобных грузов.

Многие водители забывают, что на легковом автомобиле можно перевозить только то, что не мешает управлению, не влияет на устойчивость, не загораживает вид с места водителя, и не прикрывает фары, задние фонари или номерные знаки. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, водителя могут остановить, и дальше дело может дойти до лишения прав.

Если груз выступает за контуры машины более чем на метр сзади или спереди, а также на 40 см в стороны, его необходимо обозначить специальным знаком "негабаритный груз". При транспортировке в темное время суток к этому знаку следует прикрепить светоотражатели.

За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф по статье 12.21 в размере от 500 до 5000 рублей.

И наконец, если груз по какой-либо причине загораживает номерной знак на автомобиле, полицейские могут подозревать, что это было сделано намеренно.

Согласно статье 12.2.2 КоАП РФ, в таком случае водителю могут составить протокол за "управление без номеров" с наложением штрафа в размере 5000 рублей и даже лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы Любовь Степушова Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и её муж ищут квартиру — "точку притяжения"
"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвала фейком новость об ограблении актера
Военный обозреватель Суконкин назвал уничтожение украинского РСЗО «Вампир» успехом российских ВС
QJEP: освоение новой иностранной лексики мешает запоминать слова в других языках
Диетолог Тараско: для похудения к лету не обязательно резко начинать заниматься в спортзале
Кинологи назвали признаки того, что собака вас не любит
Стоматолог Кузьменкова отмечает, что бактериальные инфекции в полости рта могут вызвать появление прыщей на коже лица
Россиянин выиграл в лотерею два миллиона рублей и не пришел за призом
НССО: смерть не от паводка не подлежит страховому возмещению
Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников