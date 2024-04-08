Шокирующая правда о перевозке грузов на автомобилях: избегайте штрафов

ГИБДД стала лишать водителей прав за неправильную перевозку вещей на дачу

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С приходом весны, многие автомобилисты приступают к перевозке крупногабаритных предметов, таких как мебель и холодильники, с города на дачные участки, загружая свои легковые автомобили.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru информацией о том, в каких случаях водителям грозит лишение прав за неправильную перевозку подобных грузов.

Многие водители забывают, что на легковом автомобиле можно перевозить только то, что не мешает управлению, не влияет на устойчивость, не загораживает вид с места водителя, и не прикрывает фары, задние фонари или номерные знаки. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, водителя могут остановить, и дальше дело может дойти до лишения прав.

Если груз выступает за контуры машины более чем на метр сзади или спереди, а также на 40 см в стороны, его необходимо обозначить специальным знаком "негабаритный груз". При транспортировке в темное время суток к этому знаку следует прикрепить светоотражатели.

За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф по статье 12.21 в размере от 500 до 5000 рублей.

И наконец, если груз по какой-либо причине загораживает номерной знак на автомобиле, полицейские могут подозревать, что это было сделано намеренно.

Согласно статье 12.2.2 КоАП РФ, в таком случае водителю могут составить протокол за "управление без номеров" с наложением штрафа в размере 5000 рублей и даже лишением прав на срок от одного до трех месяцев.