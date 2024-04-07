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Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС

Почему заправка в пластиковые бутылки на АЗС часто запрещена: разбираемся в причинах

0:36
Авто

Эксперты портала njcar.ru обратились к владельцу АЗС, чтобы выяснить, почему на некоторых заправках запрещается наливать топливо в пластиковые канистры.

Почему заправка в пластиковые бутылки на АЗС часто запрещена: разбираемся в причинах
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Несмотря на то, что некоторые могут утверждать, что это связано с "тайными правилами безопасности", на самом деле главная причина заключается в том, что обычный пластик может создавать статическое электричество, что может привести к возникновению искр и потенциальному возгоранию.

Однако, на рынке представлены канистры из специального пластика, предназначенного для хранения топлива, которые можно безопасно использовать на АЗС.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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