Эксперты портала njcar.ru обратились к владельцу АЗС, чтобы выяснить, почему на некоторых заправках запрещается наливать топливо в пластиковые канистры.
Несмотря на то, что некоторые могут утверждать, что это связано с "тайными правилами безопасности", на самом деле главная причина заключается в том, что обычный пластик может создавать статическое электричество, что может привести к возникновению искр и потенциальному возгоранию.
Однако, на рынке представлены канистры из специального пластика, предназначенного для хранения топлива, которые можно безопасно использовать на АЗС.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.