Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС

Почему заправка в пластиковые бутылки на АЗС часто запрещена: разбираемся в причинах

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Эксперты портала njcar.ru обратились к владельцу АЗС, чтобы выяснить, почему на некоторых заправках запрещается наливать топливо в пластиковые канистры.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Несмотря на то, что некоторые могут утверждать, что это связано с "тайными правилами безопасности", на самом деле главная причина заключается в том, что обычный пластик может создавать статическое электричество, что может привести к возникновению искр и потенциальному возгоранию.

Однако, на рынке представлены канистры из специального пластика, предназначенного для хранения топлива, которые можно безопасно использовать на АЗС.