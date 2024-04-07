Штрафы и ловушки: как не попасться на каршеринге — советы экспертов

В интервью для портала "НьюИнформ" автомобильный эксперт Вячеслав Субботин и юрист Глеб Подъяблонский поделились советами по безопасному использованию услуг каршеринга.
Они подчеркнули важность использования страховки для защиты от штрафов и рекомендовали подробно изучать пользовательское соглашение, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Оба эксперта также призвали водителей каршеринговых автомобилей быть внимательными к договору на оказание услуги, соблюдать правила дорожного движения и фиксировать состояние автомобиля фотографиями до и после аренды. Важным советом также является не привязывать к сервису банковскую карту с большими финансовыми средствами.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.