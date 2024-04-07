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Штрафы и ловушки: как не попасться на каршеринге — советы экспертов

Эксперты рассказали, как избежать проблем при использовании каршеринга

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Авто

В интервью для портала "НьюИнформ" автомобильный эксперт Вячеслав Субботин и юрист Глеб Подъяблонский поделились советами по безопасному использованию услуг каршеринга.

Эксперты рассказали, как избежать проблем при использовании каршеринга
Фото: Wikipedia by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Они подчеркнули важность использования страховки для защиты от штрафов и рекомендовали подробно изучать пользовательское соглашение, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Оба эксперта также призвали водителей каршеринговых автомобилей быть внимательными к договору на оказание услуги, соблюдать правила дорожного движения и фиксировать состояние автомобиля фотографиями до и после аренды. Важным советом также является не привязывать к сервису банковскую карту с большими финансовыми средствами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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