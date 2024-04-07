Не попадайте в ловушку: 3 ключевые рекомендации эксперта перед покупкой подержанного авто

В эксклюзивном интервью для издания "Слово и Дело" эксперт по автомобилям Вячеслав Субботин поделился рекомендациями по безопасной покупке подержанного автомобиля.
Он советует внимательно осматривать кузов на наличие трещин и вмятин, а также использовать толщиномер для проверки краски. Важным шагом является диагностика технического состояния автомобиля на ходу, включая проверку подвески, двигателя и трансмиссии.
Эксперт также подчеркивает важность проверки безопасности сделки, особенно при обращении в салоны с подержанными автомобилями, где можно столкнуться с мошенниками. Покупка через trade-in предполагает большую безопасность, но может потребовать дополнительных затрат.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.