Не попадайте в ловушку: 3 ключевые рекомендации эксперта перед покупкой подержанного авто

Экспертные советы: как безопасно приобрести подержанный автомобиль

В эксклюзивном интервью для издания "Слово и Дело" эксперт по автомобилям Вячеслав Субботин поделился рекомендациями по безопасной покупке подержанного автомобиля.

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Он советует внимательно осматривать кузов на наличие трещин и вмятин, а также использовать толщиномер для проверки краски. Важным шагом является диагностика технического состояния автомобиля на ходу, включая проверку подвески, двигателя и трансмиссии.

Эксперт также подчеркивает важность проверки безопасности сделки, особенно при обращении в салоны с подержанными автомобилями, где можно столкнуться с мошенниками. Покупка через trade-in предполагает большую безопасность, но может потребовать дополнительных затрат.