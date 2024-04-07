Почему Cadillac стал символом успеха в мире хип-хопа: секрет успеха раскрыт

Cadillac в хип-хопе: как музыканты формируют образ марки в своих текстах

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В хип-хоп и рэпе бренды типа Cadillac не только упоминаются из-за удобства сочетания с другими словами, но и становятся символом успеха и аспираций.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Эминем в одном из интервью объяснял, как можно использовать даже такое слово, как "orange", в рэп-тексте, подчеркивая важность энунциации и многослоговости.

Cadillac осознает свою популярность в культуре и приветствует её, понимая, что своими автомобилями они становятся символами успеха и аспираций для молодых профессионалов.