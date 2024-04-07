Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России
Сериал "Саша против!" номинирован в 5-и категориях на американском кинофестивале
Специалисты из "Росатома" разработали плазменный ускоритель для космических аппаратов
В Латвии восстановят военный порт построенный при Александре III
Видеоблогер Святослав Коваленко высказался о Никите Кологривом: "Все мы не без греха"
Уменьшить или увеличить объем, исправить кривизну: как пластические хирурги делают ноги идеальными
Кинологи назвали три ошибки в воспитании собаки
Другом персонажа Кристины Асмус в новом фильме "Обе две" станет гусь Гарик
В Итальянском ресторане предлагают вино в знак благодарности за отказ от мобильных устройств
Почему Cadillac стал символом успеха в мире хип-хопа: секрет успеха раскрыт

Cadillac в хип-хопе: как музыканты формируют образ марки в своих текстах

0:32
Авто

В хип-хоп и рэпе бренды типа Cadillac не только упоминаются из-за удобства сочетания с другими словами, но и становятся символом успеха и аспираций.

Cadillac в хип-хопе: как музыканты формируют образ марки в своих текстах
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Эминем в одном из интервью объяснял, как можно использовать даже такое слово, как "orange", в рэп-тексте, подчеркивая важность энунциации и многослоговости.

Cadillac осознает свою популярность в культуре и приветствует её, понимая, что своими автомобилями они становятся символами успеха и аспираций для молодых профессионалов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Последние материалы
Специалисты из "Росатома" разработали плазменный ускоритель для космических аппаратов
Cadillac в хип-хопе: как музыканты формируют образ марки в своих текстах
В Латвии восстановят военный порт построенный при Александре III
Видеоблогер Святослав Коваленко высказался о Никите Кологривом: "Все мы не без греха"
Уменьшить или увеличить объем, исправить кривизну: как пластические хирурги делают ноги идеальными
Кинологи назвали три ошибки в воспитании собаки
Другом персонажа Кристины Асмус в новом фильме "Обе две" станет гусь Гарик
В Итальянском ресторане предлагают вино в знак благодарности за отказ от мобильных устройств
Опасности и культурные особенности: отзыв о Камбодже от российского туриста
Эксперт Жалнин: кирпичные дома в России по цене доступнее деревянных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников