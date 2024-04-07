В хип-хоп и рэпе бренды типа Cadillac не только упоминаются из-за удобства сочетания с другими словами, но и становятся символом успеха и аспираций.
Эминем в одном из интервью объяснял, как можно использовать даже такое слово, как "orange", в рэп-тексте, подчеркивая важность энунциации и многослоговости.
Cadillac осознает свою популярность в культуре и приветствует её, понимая, что своими автомобилями они становятся символами успеха и аспираций для молодых профессионалов.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.