Раскрыты темные секреты: почему владельцы китайских машин бьют тревогу о безопасности

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Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро

1:06
Авто

Китайские автопроизводители продолжают расширять свое присутствие на российском рынке, и им это удается довольно успешно.

Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Фото: wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на популярность автомобилей из Китая, они имеют свои недостатки, отмечается особенно слабая защита кузовных деталей от коррозии. Эксперты также отмечают, что эти автомобили больше ориентированы на внутренний рынок и не полностью адаптированы под условия России.

Некоторые владельцы высказывают замечания о "мягких стеклах", которые быстро получают борозды и царапины от работы стеклоочистителей и дворников. Также отмечается недостаточная механизация подвески у некоторых моделей.

В отличие от американских, европейских и отечественных автомобилей, которые могут проехать через яму на дороге без особых проблем, китайские машины требуют более осторожного обращения.

Еще одним проблемным аспектом является избыток электроники в китайских автомобилях. Хотя уровень комфорта в таких машинах выше, нежели у других, продвинутая электроника может вызывать проблемы с системами управления и их надежностью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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