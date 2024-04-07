Раскрыты темные секреты: почему владельцы китайских машин бьют тревогу о безопасности

Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автопроизводители продолжают расширять свое присутствие на российском рынке, и им это удается довольно успешно.

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Несмотря на популярность автомобилей из Китая, они имеют свои недостатки, отмечается особенно слабая защита кузовных деталей от коррозии. Эксперты также отмечают, что эти автомобили больше ориентированы на внутренний рынок и не полностью адаптированы под условия России.

Некоторые владельцы высказывают замечания о "мягких стеклах", которые быстро получают борозды и царапины от работы стеклоочистителей и дворников. Также отмечается недостаточная механизация подвески у некоторых моделей.

В отличие от американских, европейских и отечественных автомобилей, которые могут проехать через яму на дороге без особых проблем, китайские машины требуют более осторожного обращения.

Еще одним проблемным аспектом является избыток электроники в китайских автомобилях. Хотя уровень комфорта в таких машинах выше, нежели у других, продвинутая электроника может вызывать проблемы с системами управления и их надежностью.