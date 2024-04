Стало известно, почему замок вашего Lexus NX может застрять в холодные дни

Некоторые владельцы кроссоверов первого поколения Lexus NX сообщают о проблемах с дверным замком в условиях сильного мороза. На форумах и других интернет-ресурсах появились многочисленные отчеты о том, что ручка двери отказывает работать при низких температурах из-за проблемы с резиновой кнопкой механизма открытия.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under CC BY 2.0