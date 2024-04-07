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Стало известно, почему замок вашего Lexus NX может застрять в холодные дни

Проблема с дверным замком: что делать, если он застывает в холод

Авто

Некоторые владельцы кроссоверов первого поколения Lexus NX сообщают о проблемах с дверным замком в условиях сильного мороза. На форумах и других интернет-ресурсах появились многочисленные отчеты о том, что ручка двери отказывает работать при низких температурах из-за проблемы с резиновой кнопкой механизма открытия.

Проблема с дверным замком: что делать, если он застывает в холод
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under CC BY 2.0

Владельцы предполагают, что проблема связана с попаданием воды в механизм, что приводит к застыванию воды и неработоспособности замка. Lexus и NHTSA выпустили техническое уведомление, призывая владельцев некоторых моделей RX 350 и RX 450h 2016-2018 годов обратиться по данному вопросу.

Ремонт покрывается гарантией и требует небольшой разборки двери. Вопреки тому, что информация о проблеме была опубликована пять лет назад, многие владельцы все еще сталкиваются с этими проблемами на новых моделях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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