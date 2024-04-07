Хотите купить кроссовер за копейки? Эксперт рассказывает, почему SsangYong Actyon это идеальный выбор

Экспертный обзор: выбор б/у компактных кроссоверов с автоматом за 1-1,2 млн рублей

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Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев представляет обзор рынка б/у компактных кроссоверов с автоматической трансмиссией, доступных за 1-1,2 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by Rudolf Stricker is licensed under CC BY-SA 3.0

Среди рассмотренных вариантов выделяется SsangYong Actyon, производившийся во Владивостоке. Эксперт отмечает, что хотя модель предлагает хорошее оснащение и защиту от коррозии за умеренные деньги, у неё есть некоторые проблемы.

В основном, это связано с использованием дизельных двигателей в сочетании с несовершенным автоматом, а также проблемы с ходовой и электроникой. Однако, эксперт указывает, что с правильным обслуживанием и регулярным ремонтом определённых деталей, таких как цепь ГРМ, машина может прослужить долгие годы.

Несмотря на это, стоит учитывать проблемы с доступностью запчастей из-за банкротства SsangYong.