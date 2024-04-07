Хитрость или ошибка? Что не рассказывают обладатели дополнительных сеток на радиаторе?

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Дополнительная сетка на радиаторе: плюсы и минусы, которые следует учитывать

0:59
Авто

Решетка на радиаторе играет важную роль в защите системы охлаждения автомобиля от внешних повреждений. Многие автолюбители решают установить дополнительную сетку, чтобы усилить эту защиту. Однако, стоит учитывать, что это может негативно сказаться на работе системы охлаждения.

Дополнительная сетка на радиаторе: плюсы и минусы, которые следует учитывать
Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov is licensed under public domain

Аргументы "ЗА" включают в себя защиту от камней и мусора, которые могут повредить радиаторы и интеркулер, а также предотвращение налипания насекомых и другого мусора на поверхность радиаторов.

С другой стороны, аргументы "ПРОТИВ" указывают на то, что дополнительная сетка может нарушить циркуляцию воздуха и уменьшить обдув радиаторов, что может привести к перегреву двигателя и другим серьезным поломкам.

В итоге, решение о установке дополнительной сетки должно быть взвешенным, учитывая все риски и плюсы. Стоит помнить, что инженеры разработали систему охлаждения с учетом оптимального обдува, и любое вмешательство может привести к нежелательным последствиям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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