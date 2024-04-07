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Подарок судьбы или уловка рынка?: автомобили мировых брендов с официальной гарантией в России

Автоэксперт Житнухин: на Honda и Kia можно получить официальную гарантию

1:41
Авто

В автосалонах в России начали появляться автомобили брендов, которые временно или окончательно прекратили свою деятельность на этом рынке, но при этом предоставляют официальную гарантию, сообщил Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh.

Автоэксперт Житнухин: на Honda и Kia можно получить официальную гарантию
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые зарубежные автопроизводители не полностью покинули российский рынок, а временно прекратили прямые поставки. Например, приобретая автомобиль Subaru через параллельный импорт, покупатель может рассчитывать на официальную гарантию от производителя.

Такая же ситуация с моделями Honda и Kia.

Представительства большинства брендов остались в России. Однако автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся комплектующих, уже имеют гарантию от местного производителя, пояснил эксперт.

В некоторых случаях дилеры предлагают собственную гарантию для стимулирования продаж, которая практически не отличается от официальной.

Однако при этой гарантии обслуживание и техническое обслуживание можно проходить только в том автосалоне, где был приобретен автомобиль.

С гарантией от производителя можно обращаться в сертифицированный сервисный центр бренда в любом городе.

Если бренд остался официально в России, то и его сервисные центры остаются, хотя, возможно, в меньшем количестве. Поэтому при выборе автомобиля с гарантией стоит учитывать доступность сервисных центров.

Гарантия по-прежнему остается важной при покупке нового автомобиля, так как гарантирует бесплатное устранение заводских дефектов и недоработок за счет производителя.

В любом случае, продавцы автомобилей следуют регламенту производителя при проведении ремонта и обслуживания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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