Подарок судьбы или уловка рынка?: автомобили мировых брендов с официальной гарантией в России

Автоэксперт Житнухин: на Honda и Kia можно получить официальную гарантию

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

В автосалонах в России начали появляться автомобили брендов, которые временно или окончательно прекратили свою деятельность на этом рынке, но при этом предоставляют официальную гарантию, сообщил Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh.

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Некоторые зарубежные автопроизводители не полностью покинули российский рынок, а временно прекратили прямые поставки. Например, приобретая автомобиль Subaru через параллельный импорт, покупатель может рассчитывать на официальную гарантию от производителя.

Такая же ситуация с моделями Honda и Kia.

Представительства большинства брендов остались в России. Однако автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся комплектующих, уже имеют гарантию от местного производителя, пояснил эксперт.

В некоторых случаях дилеры предлагают собственную гарантию для стимулирования продаж, которая практически не отличается от официальной.

Однако при этой гарантии обслуживание и техническое обслуживание можно проходить только в том автосалоне, где был приобретен автомобиль.

С гарантией от производителя можно обращаться в сертифицированный сервисный центр бренда в любом городе.

Если бренд остался официально в России, то и его сервисные центры остаются, хотя, возможно, в меньшем количестве. Поэтому при выборе автомобиля с гарантией стоит учитывать доступность сервисных центров.

Гарантия по-прежнему остается важной при покупке нового автомобиля, так как гарантирует бесплатное устранение заводских дефектов и недоработок за счет производителя.

В любом случае, продавцы автомобилей следуют регламенту производителя при проведении ремонта и обслуживания.