Эксперты известного автомобильного издания "За Рулем" провели опрос среди производителей автомобилей относительно рекомендаций по замене масла в механических и автоматических коробках передач, а также в редукторах.
Они отметили, что коробки передач функционируют в условиях, которые представляют большую сложность по сравнению с моторами. Они прогреваются за счёт сил трения и плохо охлаждаются в жаркую погоду. Кроме того, в коробки передач проникают пыль и влага.
Согласно рекомендациям компании Brilliance, замена масла в механической коробке передач нового автомобиля должна производиться через год или при пробеге 10 000 км. Затем рекомендуется проводить замену каждые 30 000–40 000 км или раз в 3–4 года, с уменьшением этого интервала вдвое при тяжелых условиях эксплуатации.
В случае автоматической коробки замена масла рекомендуется каждые 60 000 км или раз в 6 лет.
Эксперты также рекомендуют заменять масло в коробках передач и редукторах не реже, чем раз в 60 000 километров.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.