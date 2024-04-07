Шокирующее исследование: почему ваша коробка передач требует замены масла каждые 30 000 км

Автоэксперт заявил, что масло в коробках передач нужно менять раз в 60 000 км

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Эксперты известного автомобильного издания "За Рулем" провели опрос среди производителей автомобилей относительно рекомендаций по замене масла в механических и автоматических коробках передач, а также в редукторах.

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Они отметили, что коробки передач функционируют в условиях, которые представляют большую сложность по сравнению с моторами. Они прогреваются за счёт сил трения и плохо охлаждаются в жаркую погоду. Кроме того, в коробки передач проникают пыль и влага.

Согласно рекомендациям компании Brilliance, замена масла в механической коробке передач нового автомобиля должна производиться через год или при пробеге 10 000 км. Затем рекомендуется проводить замену каждые 30 000–40 000 км или раз в 3–4 года, с уменьшением этого интервала вдвое при тяжелых условиях эксплуатации.

В случае автоматической коробки замена масла рекомендуется каждые 60 000 км или раз в 6 лет.

Эксперты также рекомендуют заменять масло в коробках передач и редукторах не реже, чем раз в 60 000 километров.