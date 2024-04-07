У россиян начали чаще угонять китайские автомобили: какие модели "под прицелом"

После того, как китайские автомобили Chery, Geely и Haval стали широко использоваться в такси и каршеринге, возросли случаи их угона с последующим разбором на запчасти. Об этом сообщил руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов в интервью для "Газета.Ru".
"Эти автомобили часто находят применение в такси и каршеринге. И выяснилось, что такие службы предпочитают восстанавливать свои транспортные средства с использованием бывших в употреблении запчастей, что снижает расходы на обслуживание автопарка. Среди наиболее популярных у угонщиков моделей можно выделить Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x", — подчеркнул Кондрашов.
По мнению эксперта, угонщики реагируют на рост спроса на запчасти, а разбор угнанных машин помогает им избежать обнаружения преступления.
Хотя общее количество случаев автоугонов в России снизилось, угон китайских автомобилей стал более распространенным, включая такие популярные кроссоверы, как Geely Tugella.
Однако новые модели, например, Geely Monjaro, почти не подвергаются угону, отметил Кондрашов.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.