У россиян начали чаще угонять китайские автомобили: какие модели "под прицелом"

Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval

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После того, как китайские автомобили Chery, Geely и Haval стали широко использоваться в такси и каршеринге, возросли случаи их угона с последующим разбором на запчасти. Об этом сообщил руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов в интервью для "Газета.Ru".

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"Эти автомобили часто находят применение в такси и каршеринге. И выяснилось, что такие службы предпочитают восстанавливать свои транспортные средства с использованием бывших в употреблении запчастей, что снижает расходы на обслуживание автопарка. Среди наиболее популярных у угонщиков моделей можно выделить Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x", — подчеркнул Кондрашов.

По мнению эксперта, угонщики реагируют на рост спроса на запчасти, а разбор угнанных машин помогает им избежать обнаружения преступления.

Хотя общее количество случаев автоугонов в России снизилось, угон китайских автомобилей стал более распространенным, включая такие популярные кроссоверы, как Geely Tugella.

Однако новые модели, например, Geely Monjaro, почти не подвергаются угону, отметил Кондрашов.