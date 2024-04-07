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У россиян начали чаще угонять китайские автомобили: какие модели "под прицелом"

Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval

1:10
Авто

После того, как китайские автомобили Chery, Geely и Haval стали широко использоваться в такси и каршеринге, возросли случаи их угона с последующим разбором на запчасти. Об этом сообщил руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов в интервью для "Газета.Ru".

Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval
Фото: wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Эти автомобили часто находят применение в такси и каршеринге. И выяснилось, что такие службы предпочитают восстанавливать свои транспортные средства с использованием бывших в употреблении запчастей, что снижает расходы на обслуживание автопарка. Среди наиболее популярных у угонщиков моделей можно выделить Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x", — подчеркнул Кондрашов.

По мнению эксперта, угонщики реагируют на рост спроса на запчасти, а разбор угнанных машин помогает им избежать обнаружения преступления.

Хотя общее количество случаев автоугонов в России снизилось, угон китайских автомобилей стал более распространенным, включая такие популярные кроссоверы, как Geely Tugella.

Однако новые модели, например, Geely Monjaro, почти не подвергаются угону, отметил Кондрашов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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