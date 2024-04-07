Специалист извлек секреты: пять явных признаков поломки трансмиссии, которые вы НЕ должны игнорировать

Признаки возможной поломки трансмиссии могут быть выявлены по некоторым признакам, сообщил технический эксперт из международной сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев. Он отметил, что рекомендуется обратиться в автосервис при первых признаках неправильной работы трансмиссии, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Например, невозможность переключения передач указывает на неисправность механической коробки передач. Также могут возникнуть случаи, когда передачи переключаются самостоятельно.
Шумы, такие как скрежет, лязг или жужжание, могут также свидетельствовать о проблемах с трансмиссией. "Пинки" или рывки при работе трансмиссии на холодную, а также при переключении режимов, могут предупреждать о возможной поломке.
Если во время замены трансмиссионной жидкости вы почувствуете запах гари, это также может указывать на неисправность. И, конечно, наиболее очевидным признаком является возникновение сигнала "Проверить двигатель" на приборной панели, добавил специалист.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.