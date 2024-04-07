Каждый водитель должен предоставить своё водительское удостоверение для проверки по запросу сотрудника ДПС. Портал njcar. ru обнаружил у представителя ГИБДД информацию о возможных наказаниях для водителей, севших за руль без прав.
Даже случайно забыть документы дома рассматривается как нарушение в соответствии со статьей 12.3 КоАП. Обычно за такое забывчивое поведение не предусмотрены строгие наказания. Однако, если лишенный прав водитель все же решит управлять автомобилем, по статье 12.7 КоАП он может быть оштрафован на сумму до 30 000 рублей или арестован на срок до 15 суток.
Некоторые водители, лишенные прав, пытаются обойти правила, не сдавая своё удостоверение в ГИБДД. Они надеются использовать "права" позже, чтобы снова управлять автомобилем.
Однако полицейский может проверить статус удостоверения в любой момент, заглянув в актуальную базу данных.
ГИБДД также напоминает, что если вы доверите управление автомобилем тому, кто ранее был лишен водительских прав, владельцу машины грозит штраф в размере 30 000 рублей по статье 12.7 КоАП РФ.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.