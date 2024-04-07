Подсчитано, какой иностранный автомобиль наиболее распространен в России

Самой массовой иномаркой в России стала Kia Rio

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Как отмечается на начало 2024 года, в России насчитывается более 29,6 миллиона иностранных автомобилей, среди которых наиболее распространённой моделью является Kia Rio, сообщает "Автостат Инфо".

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

На начало текущего года зарегистрировано 1,02 миллиона экземпляров Kia Rio всех поколений в России. По популярности Kia Rio уступает только российскому автомобилю ВАЗ-2107 (1,3 миллиона единиц).

На втором месте среди иностранных автомобилей оказался Hyundai Solaris, численность которых составляет 914,3 тысячи. За ним следуют Ford Focus (758,4 тысячи), Renault Logan (757,9 тысячи) и Toyota Corolla (690,6 тысячи).

Среди марок, пользующихся популярностью в России, лидирует Toyota — число зарегистрированных в стране автомобилей этой японской марки приближается к 3,8 миллионам. На втором и третьем местах расположились корейские марки Kia и Hyundai (соответственно 2,6 миллиона и 2,3 миллиона автомобилей).