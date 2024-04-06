ГИБДД раскрывает секреты — как не стать жертвой новых законов об алкогольном опьянении

ГИБДД раскрыла, сколько промилле допускается у водителя после изменения закона

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Изменения в законодательстве, затрагивающие водителей, становятся обычным явлением. Например, в 2023 году были пересмотрены правила определения допустимого уровня алкоголя для водителей.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru подробностями о том, когда сотрудникам ДПС предоставляется право запросить у водителя прохождение освидетельствования, а также о новых стандартах допустимого уровня алкоголя при прохождении теста на алкогольное опьянение.

Согласно новым правилам, наличие алкогольного опьянения у водителя устанавливается, если "концентрация этилового спирта превышает возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха". Это соответствует 0,35 промилле в крови.

Такой уровень алкоголя может быть обнаружен у человека весом 80 кг, приблизительно через час после употребления 50 мл водки, 200 мл сухого вина или 0,5 литра пива.

Однако что, если результат теста не показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе? Не стоит торопиться с радостью — согласно новым законодательным нормам, даже в этом случае инспектор имеет полное право направить водителя на медицинское освидетельствование, если у полицейского возникли какие-либо сомнения относительно трезвости водителя.