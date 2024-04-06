Спорные моменты с ДПС: почему отказ от подписи протокола может быть роковым

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В ГИБДД дали рекомендации, что делать водителю, если он не согласен с протоколом

1:43
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Вне зависимости от того, считает ли водитель протокол ДПС ошибочным или даже незаконным, у него есть полное право выразить свое несогласие и обжаловать вынесенное постановление. Представитель ГИБДД, беседуя с журналистом портала njcar.ru, пояснил, что водителю следует действовать в таких случаях.

В ГИБДД дали рекомендации, что делать водителю, если он не согласен с протоколом
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Часто водители допускают ошибку, отказываясь подписывать протокол в спорных ситуациях с инспекторами. Этот шаг ошибочен, поскольку отсутствие подписи не означает согласия с предъявленными обвинениями.

В таком случае полицейский может отметить в протоколе, что нарушитель просто отказался подписывать документ, что может затруднить последующее оспаривание постановления в суде.

Если водитель не согласен с инспектором ГИБДД, важно ясно выразить это в предлагаемом к подписи протоколе. Необходимо четко изложить свои аргументы. Еще лучше упомянуть, если имеется запись с видеорегистратора, которая может послужить важным доказательством невиновности в судебном процессе.

Если в протоколе об административном правонарушении не хватает места для записи разъяснений, это не означает, что всю необходимую информацию нужно уместить только в указанные графы. Полностью законно запросить у полицейских дополнительный лист бумаги или приложить свой собственный.

Главное — убедиться, что само постановление упоминает о дополнительном листе с разъяснениями.

Еще один любопытный факт, о котором далеко не все водители знают: если в течение десяти дней после составления протокола обнаружатся дополнительные доказательства, подтверждающие невиновность, водитель может подать ходатайство о их включении в административное дело.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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