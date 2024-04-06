В России разработали совершенно новый бензиновый двигатель

В Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada

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На выставке "Мотовесна--2024" в Москве был представлен инновационный бензиновый двигатель, как сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот двигатель, названный Gimura 1000s, был разработан группой энтузиастов из Казани под руководством Рустема Зарипова, который также выступил в качестве инвестора. Gimura 1000s имеет впечатляющие характеристики: при одном литре рабочего объема он выдает 105 лошадиных сил и 106 Нм крутящего момента, а турбированная версия может достигать 215 лошадиных сил, как указано в сообщении.

Стоит отметить, что двигатель изготовлен из алюминия, а его форсунки и дроссельная заслонка заимствованы из моделей компании "АвтоВАЗ". Вес силового агрегата составляет 60 килограммов.

Такой двигатель может быть установлен на различные легкие транспортные средства, такие как квадроциклы, и в теории он подходит и для автомобилей. Начало производства двигателей запланировано на 2025 год в Казани.