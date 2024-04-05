Что делать, чтобы не попасть на дорогой ремонт?

Как продлить срок службы автомобиля: советы эксперта

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Эксперт Владимир Бахарев поделился с изданием "НьюИнформ" рядом советов о том, как продлить срок службы автомобиля и обеспечить долговечность его двигателя. Основной причиной преждевременного выхода из строя двигателя называется выбор неподходящего топлива. Рекомендуется заправляться на авторитетных АЗС и использовать только рекомендованные производителем виды топлива.

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Турбированным моторам уделяется особое внимание из-за высокой температуры сгорания топлива. Правильное и аккуратное использование автомобиля может помочь в поддержании их работы. Важно не использовать автомобиль в качестве спортивного болида, чтобы избежать быстрого износа двигателя.

Также эксперт рекомендует своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не растягивая интервалы между ТО.