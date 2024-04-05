BMW выпустит новый M4 CS с улучшенными характеристиками

BMW представит новый M4 CS в мае

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Согласно новому сообщению от BMW Blog, ссылающемуся на неизвестные источники, на подходе новый BMW M4 CS. Высокоэффективный купе, основанный на недавно обновленном M4, предположительно дебютирует в мае.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Все свидетельства указывают на то, что BMW использует свой двойной турбированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель в купе. Предположительно, он будет выдавать такую ​​же мощность, как у M4 CSL — 543 лошадиные силы и 479 фунт-футов крутящего момента — и оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от своего предшественника, новый CS будет иметь полный привод xDrive.

Если M4 CS пойдет по тому же пути развития, что и его эквивалент M3, мы ожидаем, что BMW сможет сократить несколько фунтов с сухой массы купе. Компания использовала углепластик для крыши, капота, заднего диффузора и других деталей, чтобы сократить 75 фунтов с седана. Мы надеемся, что купе также получит аналогичное снижение веса.

Предыдущие шпионские фотографии запечатлели горячее купе на тестах на общественных дорогах, в том числе на Нюрбургринге. BMW скрыла обновленные фасады, включая выдающийся передний сплиттер и небольшой спойлер на крышке багажника. По данным BMW Blog, новая модель будет основана на обновленном M4, представленном компанией ранее в этом году, получившем ряд обновлений в середине цикла, таких как улучшенные фары, спортивное рулевое колесо и новые экраны.

Самый дорогой новый купе M4, M4 Competition xDrive, начинается с $89,295, в то время как M3 CS стоит почти $120,000. Мы ожидаем, что M4 CS будет столь же дорогим, как его четырехдверный аналог. BMW начнет производство новой версии в июле, ограничивая выпуск автомобилей всего несколькими тысячами единиц.