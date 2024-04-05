Porsche готовит новый Taycan. Что прячется за следующей эволюцией?

Porsche начала разработку второго поколения модели Taycan

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Несмотря на то, что с момента обновления модели Taycan прошло всего несколько месяцев, работа над вторым поколением уже началась. Менеджер по зарядке и энергетическим системам Taycan, Сара Разави, подтвердила в интервью австралийскому журналу CarSales, что новая модель уже находится в разработке. Она признала, что платформа J1, также используемая в Audi E-Tron GT, была максимально задействована, и Porsche должна придумать что-то новое. Возможно, следующая модель перейдет на уже анонсированную платформу SSP Sport, которая станет основой для крупного трехрядного электрического внедорожника.

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Сара признала, что архитектура J1 имеет свои ограничения, и целью следующего поколения Taycan будет достижение большего запаса хода. Между тем, пересмотренная модель, представленная в феврале, обещает до 421 мили WLTP, увеличение на 109 миль или 35 процентов. Запрошенные цифры EPA пока неизвестны. На вопрос о том, планируются ли твердотельные аккумуляторы, специалист по продукту Taycan Майк Винкёттер подчеркнул, что технология, возможно, не будет готова к запуску вовремя.

Porsche могла бы легко установить больший аккумулятор, но это увеличивает вес уже тяжелого электрокара. Сара упомянула, что инженеры должны найти компромисс, чтобы не перегрузить Taycan, но при этом избежать у владельцев тревоги о запасе хода.

Подтверждение второго поколения Taycan заставляет задуматься о будущем Panamera. Слухи говорят о том, что она станет крупным электрокаром, позиционированным выше Taycan и использующим ту же платформу SSP Sport. Переход к электроэнергии не обязательно означает конец модели с двигателем внутреннего сгорания.

Тем не менее, новый Macan EV будет спокойно сосуществовать с моделью с двигателем внутреннего сгорания, а также электрическими и бензиновыми моделями Boxster и Cayman. Однако первое поколение кроссовера и текущие модели 718 были сняты с производства в Европейском союзе из-за более строгих правил кибербезопасности.