Сокращение производства: Stellantis столкнулась с вызовами на пути к достижению амбициозной цели

Производство легковых автомобилей и фургонов на итальянских заводах Stellantis сократилось на 9,8% в первом квартале текущего года по сравнению с прошлым годом, сообщил профсоюз FIM-CISL в пятницу.
Компания ведет переговоры с итальянским правительством о плане по увеличению производства в стране до одного миллиона единиц к концу десятилетия. Однако данные за первый квартал "отдаляют Stellantis от цели производства в один миллион единиц", отметил глава FIM-CISL Фердинандо Улиано.
В первом квартале производство в Mirafiori сократилось на 51%, в частности, из-за задержек с итальянской программой субсидирования покупки автомобилей и низкого мирового спроса на полностью электрические автомобили.
Прогнозируется, что общий объем производства Stellantis в Италии в 2024 году составит 630 000 автомобилей, что меньше, чем в прошлом году. Однако прогноз не учитывает субсидии на покупку автомобилей, о которых объявило правительство, что может положительно повлиять на ситуацию.
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