Угроза Китая: Джанет Йеллен предупреждает о мировых экономических последствиях

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Министр Финансов США Джанет Йеллен опасается глобальных экономических последствий из-за производственной мощности Китая

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Министр Финансов США Джанет Йеллен заявила, что растут опасения относительно глобальных экономических последствий из-за избыточной производственной мощности Китая, что стало основным вопросом на четырехдневных экономических встречах с китайскими официальными лицами.

Министр Финансов США Джанет Йеллен опасается глобальных экономических последствий из-за производственной мощности Китая
Фото: Wikipedia by Federalreserve is licensed under public domain

Она подчеркнула, что избыточная производственная мощность оказывает давление на другие экономики и призвала Китай вернуться к реформам, ориентированным на рыночные принципы, которые способствовали росту в прошлые десятилетия.

Встречи проходят в условиях увеличения торговых напряженностей между США и Китаем, но Йеллен выделила области взаимного интереса в диалоге, включая борьбу с изменением климата и незаконными финансовыми операциями.

По мнению экспертов, увеличение критики США в адрес экономической модели Китая может стать первым шагом к повышению тарифов на китайские электромобили и товары чистой энергии, чтобы защитить американскую промышленность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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