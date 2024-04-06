Угроза Китая: Джанет Йеллен предупреждает о мировых экономических последствиях

Министр Финансов США Джанет Йеллен заявила, что растут опасения относительно глобальных экономических последствий из-за избыточной производственной мощности Китая, что стало основным вопросом на четырехдневных экономических встречах с китайскими официальными лицами.
Она подчеркнула, что избыточная производственная мощность оказывает давление на другие экономики и призвала Китай вернуться к реформам, ориентированным на рыночные принципы, которые способствовали росту в прошлые десятилетия.
Встречи проходят в условиях увеличения торговых напряженностей между США и Китаем, но Йеллен выделила области взаимного интереса в диалоге, включая борьбу с изменением климата и незаконными финансовыми операциями.
По мнению экспертов, увеличение критики США в адрес экономической модели Китая может стать первым шагом к повышению тарифов на китайские электромобили и товары чистой энергии, чтобы защитить американскую промышленность.
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