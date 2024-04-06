Volkswagen рвется к вершинам китайского рынка: какие цели поставил себе автогигант?

CEO Volkswagen Оливер Блюме заявил, что компания не ставит перед собой "утопических" целей по доле рынка в Китае, отметив, что доля выше 10% является "очень почетной".
Он признал, что Volkswagen временно не может держаться в топе рейтинга на китайском рынке электромобилей, но новые модели, которые будут выпущены в ближайшие годы, должны улучшить позиции автопроизводителя.
Volkswagen активно расширяет свой ассортимент продукции в Китае, чтобы привлечь клиентов в сегменте электромобилей начального и среднего уровня, имеющем более доступные цены по сравнению с китайскими конкурентами.
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