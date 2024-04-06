Китайские электромобили захватывают рынок Бразилии: местному производству конец?

Первый квартал 2024 года принес резкий рост импорта легковых автомобилей в Бразилию, преимущественно за счет электромобилей из Китая. Импорт китайских автомобилей вырос на 450% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составляя около 40% от общего объема импорта.
Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва восстанавливает тарифы на импорт автомобилей, чтобы защитить местное производство и поощрить развитие отечественной автомобильной индустрии.
Этот рост импорта ожидаем, учитывая планируемое повышение тарифов, которое может замедлиться с появлением отечественных производственных предприятий.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.