Китайские электромобили захватывают рынок Бразилии: местному производству конец?

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Волна электромобилей из Китая стимулирует импорт автомобилей в Бразилию

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Авто

Первый квартал 2024 года принес резкий рост импорта легковых автомобилей в Бразилию, преимущественно за счет электромобилей из Китая. Импорт китайских автомобилей вырос на 450% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составляя около 40% от общего объема импорта.

Волна электромобилей из Китая стимулирует импорт автомобилей в Бразилию
Фото: Wikipedia by Ministério da Defesa is licensed under CC BY 2.0

Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва восстанавливает тарифы на импорт автомобилей, чтобы защитить местное производство и поощрить развитие отечественной автомобильной индустрии.

Этот рост импорта ожидаем, учитывая планируемое повышение тарифов, которое может замедлиться с появлением отечественных производственных предприятий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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