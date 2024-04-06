Tesla сорвала запуск недорогого автомобиля из-за конкуренции и катастрофических потерь

Tesla отменила планы по выпуску недорогого автомобиля, вызвавшее разочарование среди инвесторов, бросивших акции автопроизводителя из-за опасений по замедлению спроса, стареющей линейки автомобилей и роста китайской конкуренции.
Компания продолжит разработку роботакси с системой автопилота на основе той же платформы маленьких автомобилей. Утрата более $250 миллиардов в рыночной стоимости в этом году сделала Tesla одним из худших исполнителей на индексе S&P 500.
Некоторые аналитики предполагают, что именно компании, связанные с искусственным интеллектом, могут занять место в списке крупных победителей рынка вместо Tesla.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.