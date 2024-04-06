Tesla сорвала запуск недорогого автомобиля из-за конкуренции и катастрофических потерь

Tesla отменяет планы по выпуску недорогого автомобиля из-за опасений по спросу и конкуренции

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Tesla отменила планы по выпуску недорогого автомобиля, вызвавшее разочарование среди инвесторов, бросивших акции автопроизводителя из-за опасений по замедлению спроса, стареющей линейки автомобилей и роста китайской конкуренции.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания продолжит разработку роботакси с системой автопилота на основе той же платформы маленьких автомобилей. Утрата более $250 миллиардов в рыночной стоимости в этом году сделала Tesla одним из худших исполнителей на индексе S&P 500.

Некоторые аналитики предполагают, что именно компании, связанные с искусственным интеллектом, могут занять место в списке крупных победителей рынка вместо Tesla.