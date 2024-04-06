Подержанный автомобиль: секретные признаки, которые нельзя игнорировать при выборе

Автоподборщик объяснил, с каким пробегом нужно покупать автомобиль

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Приобретение подержанного автомобиля всегда напоминает лотерею, где успех не обещан, особенно, когда дело касается технического состояния автомобилей с большим пробегом. Ведь кто знает, сколько скрытых проблем может выявиться? Портал njcar. ru обратился к эксперту по подбору подержанных автомобилей, чтобы выяснить, как правильно подойти к этому процессу.

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Один из важных аспектов при выборе автомобиля — это его реальный пробег. Опытные водители утверждают, что важно убедиться, что текущее количество километров на одометре не превышает определенных значений.

Например, для американских марок это может быть 160 000-180 000 км, для китайских — от 70 000 до 110 000 км, для европейских и корейских — около 170 000-200 000 км, а для японских автомобилей даже 280 000 км может быть приемлемым.

Идеальным вариантом считается покупка автомобиля, выпущенного не более трех лет назад. Обычно такие машины, находящиеся в хорошем состоянии, имеют пробег около 40-55 тысяч километров. Однако в регионах, таких как Сибирь и Дальний Восток, многие автомобили этого возраста могут иметь пробег в 80 000 или даже 120 000 километров за три года.

Когда дело касается автомобилей из крупных городов, здесь есть свои особенности: многие из них проводили много времени в пробках. Поэтому, хотя пробег может быть невысоким, износ двигателя может быть более значительным, чем у автомобилей, которые прошли аналогичное расстояние по загородным трассам.

В городских условиях автомобиль может достичь пробега в 130 000 километров примерно за семь лет.

При приобретении такого автомобиля необходимо быть внимательным и осторожным. Рекомендуется не только провести диагностику перед покупкой, но и изучить историю аварий и технического обслуживания автомобиля у официального дилера.

Если вы рассматриваете автомобиль старше 10-12 лет, особое внимание следует уделить его фактическому техническому состоянию, а не только пробегу, который, к слову, может быть изменен. Необходимо провести тщательную диагностику и изучить историю аварий.