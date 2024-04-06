Выбери свой идеальный автомобиль для загородных прогулок: от бюджетных Lada до роскошного Haval M6

Названы пять самых лучших автомобилей для дачи на рынке России

3:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбор автотранспорта для сезонных поездок на дачу претерпел множественные изменения за последние десятилетия. Что определяет идеальный автомобиль для загородных прогулок? Для одних важен вместительный багажник, в то время как другие предпочитают просторный салон, где можно удобно разместить всю семью или компанию друзей.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Есть также те, кто уделяет особое внимание экономии топлива, осознавая, что даже небольшая поездка на дачу может обернуться значительными расходами. Нельзя забывать о важности внедорожных характеристик, надежности и общей стоимости владения.

На портале 110 km. ru был составлен список из пяти лучших автомобилей для поездок на дачу в 2024 году. В этом списке впереди идет легендарное семейство Lada Niva, включая модели Niva Legend и Niva Travel.

Эти внедорожники не только успешно справляются с труднопроходимыми местностями, но и радуют доступной ценой и невысокими расходами на обслуживание. Цены на Lada Niva варьируются от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.

Кроссовер Haval M6, хоть и немного дороже бестселлера Haval Jolion в российском сегменте SUV, предлагает значительно больше простора и практичности. Под капотом этой модели установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм), который работает на 92-м бензине и сопрягается с 6-ступенчатой "механикой" или 7DCT "роботом". Цены на Haval M6 начинаются от 1 979 000 рублей.

Еще один доступный и практичный выбор — универсал Lada Vesta SW. Даже обычная версия без кроссоверных дополнений обладает внушительным дорожным просветом в 178 мм и багажным отделением объемом 480 литров. Мощность силовых агрегатов Lada Vesta составляет от 90 до 122 лошадиных сил, а выбор трансмиссии предоставляется между МКПП и вариатором.

Цены на эту модель колеблются от 1 329 900 до 2 015 900 рублей.

Great Wall Poer KingKong — гигантский пикап, идеально подходящий для использования на загородной местности. Под его капотом установлен 2,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Система полного привода и 6-ступенчатая "механика" обеспечивают отличную проходимость, а дорожный просвет в 200 мм позволяет преодолевать любые препятствия. Цена на эту модель начинается от 2 899 000 рублей.

i-Space — отличный выбор для тех, кто ценит вместительность и экономичность. Этот 7-местный гибридный кроссовер оснащен двигателем мощностью 287 лошадиных сил и крутящим моментом 435 Нм. Стоимость данной модели начинается от 3 299 000 рублей.