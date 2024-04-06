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Выбери свой идеальный автомобиль для загородных прогулок: от бюджетных Lada до роскошного Haval M6

Названы пять самых лучших автомобилей для дачи на рынке России

3:15
Авто

Выбор автотранспорта для сезонных поездок на дачу претерпел множественные изменения за последние десятилетия. Что определяет идеальный автомобиль для загородных прогулок? Для одних важен вместительный багажник, в то время как другие предпочитают просторный салон, где можно удобно разместить всю семью или компанию друзей.

Названы пять самых лучших автомобилей для дачи на рынке России
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Есть также те, кто уделяет особое внимание экономии топлива, осознавая, что даже небольшая поездка на дачу может обернуться значительными расходами. Нельзя забывать о важности внедорожных характеристик, надежности и общей стоимости владения.

На портале 110 km. ru был составлен список из пяти лучших автомобилей для поездок на дачу в 2024 году. В этом списке впереди идет легендарное семейство Lada Niva, включая модели Niva Legend и Niva Travel.

Эти внедорожники не только успешно справляются с труднопроходимыми местностями, но и радуют доступной ценой и невысокими расходами на обслуживание. Цены на Lada Niva варьируются от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.

Кроссовер Haval M6, хоть и немного дороже бестселлера Haval Jolion в российском сегменте SUV, предлагает значительно больше простора и практичности. Под капотом этой модели установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм), который работает на 92-м бензине и сопрягается с 6-ступенчатой "механикой" или 7DCT "роботом". Цены на Haval M6 начинаются от 1 979 000 рублей.

Еще один доступный и практичный выбор — универсал Lada Vesta SW. Даже обычная версия без кроссоверных дополнений обладает внушительным дорожным просветом в 178 мм и багажным отделением объемом 480 литров. Мощность силовых агрегатов Lada Vesta составляет от 90 до 122 лошадиных сил, а выбор трансмиссии предоставляется между МКПП и вариатором.

Цены на эту модель колеблются от 1 329 900 до 2 015 900 рублей.

Great Wall Poer KingKong — гигантский пикап, идеально подходящий для использования на загородной местности. Под его капотом установлен 2,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Система полного привода и 6-ступенчатая "механика" обеспечивают отличную проходимость, а дорожный просвет в 200 мм позволяет преодолевать любые препятствия. Цена на эту модель начинается от 2 899 000 рублей.

i-Space — отличный выбор для тех, кто ценит вместительность и экономичность. Этот 7-местный гибридный кроссовер оснащен двигателем мощностью 287 лошадиных сил и крутящим моментом 435 Нм. Стоимость данной модели начинается от 3 299 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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