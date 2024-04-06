Большие перемены: GM подписывает сделку с китайским гигантом — что это значит для будущего автомобильной промышленности?

По сообщению Beijing Late Post, производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company (CATL) ведет переговоры с General Motors о создании завода по производству батарей в Северной Америке.
Подобная сделка уже имеется у Ford с заводом Blue Oval Battery Park в Мичигане.
GM планирует использовать литий-железофосфатные (LFP) батареи для нового Chevrolet Bolt, что позволит сэкономить миллиарды долларов. CATL уже является поставщиком для многих автопроизводителей и обещает снизить стоимость LFP-батарей на 50% к середине текущего года.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.