Большие перемены: GM подписывает сделку с китайским гигантом — что это значит для будущего автомобильной промышленности?

GM ведет переговоры с китайским производителем аккумуляторов о строительстве завода в Северной Америке

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По сообщению Beijing Late Post, производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company (CATL) ведет переговоры с General Motors о создании завода по производству батарей в Северной Америке.

Фото: Wikipedia by Ed Schipul is licensed under CC BY-SA 2.0

Подобная сделка уже имеется у Ford с заводом Blue Oval Battery Park в Мичигане.

GM планирует использовать литий-железофосфатные (LFP) батареи для нового Chevrolet Bolt, что позволит сэкономить миллиарды долларов. CATL уже является поставщиком для многих автопроизводителей и обещает снизить стоимость LFP-батарей на 50% к середине текущего года.