Опасное заблуждение: почему мытье мотора вашего авто может привести к серьезным проблемам?

Почему мытье двигателя автомобиля — бесполезная и потенциально опасная процедура

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Эксперт Вячеслав Субботин подчеркнул, что процедура мытья автомобильного двигателя фактически не имеет смысла и в определенных случаях может нанести вред силовому агрегату.

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Он объяснил, что системы зажигания и охлаждения работают внутри герметичного механизма, поэтому внешняя очистка не только бесполезна, но и может привести к попаданию влаги и жидкости в блок управления двигателем, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Субботин рекомендует использовать безопасные методы очистки, такие как использование пылесоса или кисточки, и предложил снизить вероятность загрязнения двигателя путем уплотнения капота.