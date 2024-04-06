Опасное заблуждение: почему мытье мотора вашего авто может привести к серьезным проблемам?

Эксперт Вячеслав Субботин подчеркнул, что процедура мытья автомобильного двигателя фактически не имеет смысла и в определенных случаях может нанести вред силовому агрегату.
Он объяснил, что системы зажигания и охлаждения работают внутри герметичного механизма, поэтому внешняя очистка не только бесполезна, но и может привести к попаданию влаги и жидкости в блок управления двигателем, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Субботин рекомендует использовать безопасные методы очистки, такие как использование пылесоса или кисточки, и предложил снизить вероятность загрязнения двигателя путем уплотнения капота.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.