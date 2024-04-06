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Важные нюансы для российских водителей, путешествующих по Европе

Тайные ловушки: что российским водителям важно знать перед поездкой по Европе?

0:40
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Эксперт Максим Кадаков поделился с изданием "Слово и Дело" ключевыми нюансами, на которые стоит обратить внимание российским водителям, отправляющимся в автопутешествие по Европе.

Тайные ловушки: что российским водителям важно знать перед поездкой по Европе?
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Одной из основных ошибок является использование шипованных покрышек, запрещенных в большинстве европейских стран. Также стоит помнить о запрете на использование видеорегистраторов и радар-детекторов во многих странах континента, за что можно получить значительный штраф.

Необходимо также ознакомиться с правилами включения противотуманных фар, которые строго регламентированы. И, наконец, важно иметь страховку и при необходимости приобрести виньетку на границе для проезда по платным дорогам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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