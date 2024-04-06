Важные нюансы для российских водителей, путешествующих по Европе

Эксперт Максим Кадаков поделился с изданием "Слово и Дело" ключевыми нюансами, на которые стоит обратить внимание российским водителям, отправляющимся в автопутешествие по Европе.
Одной из основных ошибок является использование шипованных покрышек, запрещенных в большинстве европейских стран. Также стоит помнить о запрете на использование видеорегистраторов и радар-детекторов во многих странах континента, за что можно получить значительный штраф.
Необходимо также ознакомиться с правилами включения противотуманных фар, которые строго регламентированы. И, наконец, важно иметь страховку и при необходимости приобрести виньетку на границе для проезда по платным дорогам.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.