Важные нюансы для российских водителей, путешествующих по Европе

Тайные ловушки: что российским водителям важно знать перед поездкой по Европе?

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт Максим Кадаков поделился с изданием "Слово и Дело" ключевыми нюансами, на которые стоит обратить внимание российским водителям, отправляющимся в автопутешествие по Европе.

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Одной из основных ошибок является использование шипованных покрышек, запрещенных в большинстве европейских стран. Также стоит помнить о запрете на использование видеорегистраторов и радар-детекторов во многих странах континента, за что можно получить значительный штраф.

Необходимо также ознакомиться с правилами включения противотуманных фар, которые строго регламентированы. И, наконец, важно иметь страховку и при необходимости приобрести виньетку на границе для проезда по платным дорогам.