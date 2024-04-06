Автоэксперт сообщил, почему японские машины теряют свою популярность среди российских водителей

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Почему россияне предпочитают BMW и Mercedes-Benz Infiniti

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Авто

Согласно эксперту Егору Васильеву, в России популярность подержанных автомобилей бренда Infiniti снижается. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, дизайн моделей Infiniti выглядит устаревшим и неактуальным, что не привлекает современных покупателей.

Почему россияне предпочитают BMW и Mercedes-Benz Infiniti
Фото: Wikipedia by JamesYoung8167 is licensed under CC BY-SA 4.0

В сравнении с ними китайские бренды предлагают более современный внешний вид. Во-вторых, мощные и литражные двигатели увеличивают налоговую ставку на автомобили, а также могут привести к быстрому износу подвески, что ухудшает качество вождения.

Также у бренда Infiniti есть проблемы с коррозионной стойкостью кузова, а информационно-развлекательные возможности отстают от современных стандартов. В результате российские водители предпочитают модели BMW и Mercedes-Benz, которые предлагают более современные и надежные автомобили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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