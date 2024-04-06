Принято решение, какие автомобили будут облагаться повышенным налогом

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Минпромторг расширил список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь

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Авто

Минпромторг увеличил перечень автомобилей, на которые распространяется налог на роскошь, приводя к повышению ставок транспортного налога для их владельцев. Теперь список включает 517 моделей, в то время как ранее ограничивался 449 автомобилями.

Минпромторг расширил список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь
Фото: kremlin.ru is licensed under CC BY 3.0

Эксперт Петр Шкуматов отмечает, что нововведение неизбежно для владельцев таких машин. Трехкратный налог будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 до 15 млн рублей, моложе 10 лет, и от 15 млн рублей, выпущенные не позднее 20 лет назад.

В список включены различные модели, в том числе и отечественный "Аурус", среди прочих. Налог начисляется автоматически и приходит в виде уведомления владельцу, даже если автомобиль был приобретен по более низкой цене.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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