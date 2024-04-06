Принято решение, какие автомобили будут облагаться повышенным налогом

Минпромторг расширил список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь

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Минпромторг увеличил перечень автомобилей, на которые распространяется налог на роскошь, приводя к повышению ставок транспортного налога для их владельцев. Теперь список включает 517 моделей, в то время как ранее ограничивался 449 автомобилями.

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Эксперт Петр Шкуматов отмечает, что нововведение неизбежно для владельцев таких машин. Трехкратный налог будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 до 15 млн рублей, моложе 10 лет, и от 15 млн рублей, выпущенные не позднее 20 лет назад.

В список включены различные модели, в том числе и отечественный "Аурус", среди прочих. Налог начисляется автоматически и приходит в виде уведомления владельцу, даже если автомобиль был приобретен по более низкой цене.