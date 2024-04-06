Анализ марочной структуры парка легковых автомобилей в России

Какие марки автомобилей лидируют на российских дорогах

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Эксперты агентства "АВТОСТАТ" подготовили отчет о структуре и прогнозе парка легковых автомобилей в России. На 1 января 2024 года в стране было зарегистрировано 46,36 миллиона легковых машин.

Фото: Wikipedia by U.S. National Highway Traffic Safety Administration is licensed under Общественное достояние

Отмечается, что самая большая доля в парке принадлежит отечественному бренду LADA — 28,7%.

Toyota занимает второе место с показателем 9,2%, за которой следуют два корейских бренда — Kia и Hyundai, имеющие по 5,7%. Первую пятерку закрывает японский бренд Nissan с долей 4,9%. Более подробный анализ также показывает, что 11 брендов превышают порог в 1 миллион единиц, суммарно приходящихся на них 74,5% от общего количества автомобилей на дорогах России.