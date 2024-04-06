Кузов китайских авто начинает гнить сразу после покупки по этой причине

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Недостаточная защита от коррозии: проблема китайских автомобилей

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Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Китая Ян Хайцеэр подчеркнул недостаточность антикоррозионной обработки у многих моделей китайских автомобилей.

Недостаточная защита от коррозии: проблема китайских автомобилей
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Это обусловлено ориентацией китайских производителей на внутренний рынок и недостаточным учетом особенностей экспортных рынков, включая российский. Покупателям китайских автомобилей часто приходится сразу после приобретения делать дополнительную антикоррозионную обработку, чтобы избежать проблем с гниением кузова.

Несмотря на это, китайские модели, такие как Changan CS35, остаются популярными в России благодаря своей доступности и неплохим техническим характеристикам, но стоит учитывать некоторые слабые места в конструкции, такие как ремень генератора и топливный насос.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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