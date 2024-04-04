Почему спрос на электромобили Volvo резко снизился?

Продажи гибридных автомобилей Volvo растут, в то время как спрос на электромобили падает

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

В первом квартале 2024 года Volvo сообщила о росте продаж на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом, за счет увеличения спроса на гибридные модели.

Фото: Wikipedia by Herranderssvensson is licensed under CC BY-SA 3.0

Продажи запланированных к зарядке гибридов увеличились на 44 процента, достигнув 7 118 единиц, в то время как полностью электрические модели упали на 65 процентов, составив всего 970 единиц.

Весь ассортимент Volvo в США электрифицирован, и большинство моделей доступны с возможностью подзарядки. Несмотря на общий тренд снижения спроса на электромобили, в Европе спрос на электромобили Volvo остается стабильным, что подтверждают продажи, превышающие продажи гибридных моделей.