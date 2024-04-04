Взрывные новости: BMW M5 представит новый универсал в США

BMW подтвердила выпуск нового поколения седана M5 с вариантом универсала для американского рынка.
Данные о его характеристиках пока остаются под вопросом, но судя по шпионским фото, ожидается использование гибридной силовой установки с более чем 700 лошадиными силами и полным приводом.
Производство начнется в четвертом квартале этого года, а подробности о версиях и ценах пока остаются загадкой.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.