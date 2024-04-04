Взрывные новости: BMW M5 представит новый универсал в США

BMW M5 с кузовом универсал представлен в США

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BMW подтвердила выпуск нового поколения седана M5 с вариантом универсала для американского рынка.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Данные о его характеристиках пока остаются под вопросом, но судя по шпионским фото, ожидается использование гибридной силовой установки с более чем 700 лошадиными силами и полным приводом.

Производство начнется в четвертом квартале этого года, а подробности о версиях и ценах пока остаются загадкой.