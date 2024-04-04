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Hyundai Ioniq 6: электромобиль из будущего

Hyundai Ioniq 6: Новое слово в мире электромобилей

0:46
Авто

2024 Hyundai Ioniq 6 представляет собой новаторский электромобиль, который не только выглядит современно, но и обладает выдающейся эффективностью и дальностью хода благодаря своей ультра-аэродинамичной форме.

Hyundai Ioniq 6: Новое слово в мире электромобилей
Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Автомобиль наследует платформу E-GMP от Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60, что позволяет ему предложить уникальное сочетание высокой производительности, отличной дальности хода и управляемости.

Однако, некоторые недостатки, такие как качество отделки салона и небольшой багажник, присутствуют. Несмотря на это, 2024 Hyundai Ioniq 6 остается конкурентоспособным в сегменте седанов, предлагая альтернативу владельцам электромобилей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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