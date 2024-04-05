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Представлены цены на новый Subaru Forester 2025: удивительное предложение или переплата?

Цены на обновленный Subaru Forester 2025 начинаются с $31,090

2:49
Авто

Приближается старт продаж нового Subaru Forester 2025, и японский автопроизводитель представил цены на обновленный полноприводный компактный кроссовер. Согласно своему привычному подходу к ценовой политике, обновленный Forester стартует с $31,090 (включая стоимость доставки) — на несколько сотен долларов дешевле, чем наименее дорогой переднеприводный Honda CR-V 2024.

Цены на обновленный Subaru Forester 2025 начинаются с ,090
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0

Новый Forester остается верен тому же Subaru Global Platform и 2,5-литровому боксерному четырехцилиндровому двигателю (хотя гибридная версия уже на подходе), что и предыдущая модель. Параметры колесной базы, высоты и ширины колеи остаются такими же, а изменения в размерах кузова составляют менее дюйма в длину и ширину — и это только из-за изменения кузовных панелей.

Однако внутри машина предлагает совершенно новый дизайн (и в значительной степени тот же набор функций), что можно наблюдать у нового Outback, Crosstrek и Ascent. Основное внимание, конечно, уделяется новым экранам. В Premium-версии ($33,390) и выше представлен 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран или два 7-дюймовых экрана в базовой комплектации. Обе эти информационно-развлекательные системы новы для Forester, даже если они давно присутствуют в линейке Subaru. Более крупный экран поддерживает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto.

Вот краткий обзор стартовых цен на каждую комплектацию Subaru Forester 2025 с учетом доставки ($1,395):

  • 2025 Subaru Forester CVT: $31,090
  • 2025 Subaru Forester Premium CVT: $33,390
  • 2025 Subaru Forester Sport CVT: $35,890
  • 2025 Subaru Forester Limited CVT: $37,390
  • 2025 Subaru Forester Touring CVT: $41,390

Не убеждены, что новый Forester 2025 предложит значительные улучшения по сравнению с моделью 2024 года? Subaru предоставит вам возможность убедиться в этом самостоятельно. Forester Wilderness 2024 останется в производстве параллельно с новой моделью, которой Subaru еще не считает нужным предоставить вариант Wilderness. В ближайшем будущем вы сможете сравнить две версии в салонах Subaru. Модель Wilderness доступна по цене $36,265, включая доставку.

Куратор Игорь Моржаретто
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