Как долго заряжать электромобиль: основные аспекты и уровни зарядки

Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Появление электромобилей становится все более обыденным, и старые беспокойства о дальности поездок кажутся уходящими на второй план, поскольку многие новые электромобили предлагают больше миль на одном заряде, чем многие люди проезжают за неделю.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако скорость зарядки становится все более острой проблемой, особенно когда все больше людей рассматривают электромобили для более длительных поездок, потому что никто не хочет сидеть час, чтобы получить достаточно заряда, чтобы продолжить путь. Это приводит нас к очевидному вопросу: сколько времени занимает зарядка электромобиля?

Ответ, хотя и может быть разочаровывающим, зависит от множества факторов. Скорость зарядки зависит от зарядного устройства — будь то зарядное устройство для электромобиля у вас дома или одно из множества зарядных станций для электромобилей — от самого транспортного средства и даже от погоды. Тем не менее, есть несколько основных моментов, которые могут сделать скорость зарядки гораздо менее загадочной.