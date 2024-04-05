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Как долго заряжать электромобиль: основные аспекты и уровни зарядки

Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды

1:00
Авто

Появление электромобилей становится все более обыденным, и старые беспокойства о дальности поездок кажутся уходящими на второй план, поскольку многие новые электромобили предлагают больше миль на одном заряде, чем многие люди проезжают за неделю.

Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако скорость зарядки становится все более острой проблемой, особенно когда все больше людей рассматривают электромобили для более длительных поездок, потому что никто не хочет сидеть час, чтобы получить достаточно заряда, чтобы продолжить путь. Это приводит нас к очевидному вопросу: сколько времени занимает зарядка электромобиля?

Ответ, хотя и может быть разочаровывающим, зависит от множества факторов. Скорость зарядки зависит от зарядного устройства — будь то зарядное устройство для электромобиля у вас дома или одно из множества зарядных станций для электромобилей — от самого транспортного средства и даже от погоды. Тем не менее, есть несколько основных моментов, которые могут сделать скорость зарядки гораздо менее загадочной.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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