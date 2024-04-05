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Новый Toyota 4Runner 2025: подтверждены сохранение заднего окна и дата презентации

Toyota 4Runner сохраняет культовое окно и уникальный дизайн

2:09
Авто

Появился второй тизер для Toyota 4Runner 2025 года, и он подтверждает, что внедорожник сохранит заднее окно, а также подтверждает дату его презентации — 9 апреля. Тизер также дает нам хороший взгляд на дизайн его задней части и небольшой взгляд на интерьер.

Toyota 4Runner сохраняет культовое окно и уникальный дизайн
Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Начнем с внешней части: обратите внимание на новые светодиодные задние фонари. В тизере они не включены, но светодиоды выглядят так, будто они должны придать 4Runner новый характерный вид сзади. Текст "Toyota" написан крупными буквами прямо в центре задней двери и окружен текстурированными элементами обрамления. Этот вид значительно отличается от более скромного логотипа Toyota, который сейчас установлен на задней части текущего 4Runner, придавая новому внедорожнику более грубый, грузовой внешний вид. Справа от логотипа Toyota находятся стрелки вверх и вниз, скорее всего, управляющие окном задней двери. Обратите внимание на массивные поднимающиеся крыши на крыше в финише щетки из серебряного металла.

Обратите внимание на интерьер 4Runner через открытое заднее окно, и вы увидите огромный сенсорный интерфейс. Он запускается, кажется, на последнем программном интерфейсе, присутствующем на большинстве других автомобилей Toyota. Основываясь на компоновке, установка выглядит практически идентичной новому Tacoma. У нее тот же центральный регулятор громкости под экраном, а кнопка старта / остановки установлена высоко слева от сенсорного экрана. Мы не можем полностью различить это на фото, но если взглянуть сквозь разрыв в подголовнике водителя, кажется, что у 4Runner есть полностью цифровой инструментальный щиток.

Есть и другие элементы, которые повторяются через Tacoma. Пассажирский вентиляционный отверстие, кажется, имеет ту же форму и имеет тот же серебристый оттенок, что и на пикапе. Кроме того, форма капота инструментов практически идентична Tacoma. В общем, ожидайте, что интерьер 4Runner будет выглядеть так же, как у пикапа, когда Toyota его представит, что теперь подтверждено на 9 апреля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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