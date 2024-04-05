BYD анонсирует революционный пикап: выходит на борьбу с Tesla за глобальное лидерство

BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге

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Компания BYD является одним из самых активных производителей электромобилей в мире, борясь с Tesla за первое место по продажам в масштабах всей планеты. Китайская компания готовится к выпуску своего первого электрического пикапа, хотя он не будет конкурировать с Cybertruck в США. Недавние тизерные фотографии показывают пикап, позиционируемый для конкуренции с Ford Ranger и Toyota Hilux на зарубежных рынках, присоединяясь к обширному каталогу BYD в период, когда компании необходимо стать более конкурентоспособной.

Фото: Wikipedia by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0

Пикап BYD имеет кабину с двойной кабиной и уникальной спортивной рейкой над кузовом. BYD не раскрыла никаких деталей о грузовике, кроме того, что он будет ее первым "новым энергетическим" пикапом, поэтому этот квадратный грузовик может быть предложен с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Мы не знаем, когда грузовик появится на рынке или какова будет его цена, но агрессивная ценовая политика и стратегии роста BYD означают, что он, вероятно, будет интересным вариантом для покупателей.

BYD расширяется на рынки по всему миру, но заявила, что не планирует входить на рынок Соединенных Штатов. Малогабаритные пикапы имеют большой спрос в нескольких рынках, включая Азию, Австралию и Южную Америку, а относительно низкие цены компании — от $10 000 за некоторые модели — помогли ей стремительно расти в последние годы. Она также, вероятно, имеет производственные мощности для выпуска больших партий грузовиков, что является проблемой для Tesla в начальный период поставок Cybertruck.

Автопроизводитель пользовался сильными продажами в последнее время, хотя первый квартал 2024 года был не столь удачным. BYD продал чуть более 300 000 электромобилей в начале года, что составляет снижение на 43% по сравнению с последним кварталом 2023 года. Поставки Tesla также снизились, но она реализовала почти 387 000 единиц в первом квартале, заняв вершину глобальных рейтингов.