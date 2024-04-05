Ford отменяет релиз своих новых электромобилей из-за неожиданных причин

Ford откладывает запуск трехрядных электромобилей из-за развития рынка

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Ford, второй по величине автопроизводитель в Соединенных Штатах по объему продаж, объявил о задержке запуска своих новых трехрядных электромобилей, которые будут собираться на своем заводе в Оуквилле, Онтарио, до 2027 года, вместо ожидаемого срока в 2025 году. Также компания отложила поставки полностью нового электрического грузовика, который будет производиться на новом заводе в западном Теннесси, до 2026 года.

Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

По словам представителей компании, задержка позволит рынку потребителей трехрядных электромобилей дальше развиваться и позволит Ford воспользоваться новейшими технологиями аккумуляторов.

Несмотря на отсрочку выпуска электромобилей, компания расширяет свою линейку гибридных электромобилей. К концу десятилетия ожидается, что компания предложит гибридные силовые установки по всей своей линейке Ford Blue в Северной Америке.

Этот шаг совпадает с замедлением роста продаж электромобилей в США до 2,7% в первом квартале текущего года, что значительно меньше роста на 47%, который был зафиксирован в прошлом году. Продажи новых автомобилей в целом выросли почти на 5%, и доля рынка электромобилей снизилась до 7,1%.

Однако продажи гибридных автомобилей выросли на 45% с января по март, в то время как увеличение продаж подзаряжаемых гибридов составило 34%.

Главный финансовый директор Ford Джон Лоулер сообщил инвесторам в прошлом году, что компания отложит часть своих запланированных много-миллиардных инвестиций в новые производственные мощности для производства электромобилей и батарей, ссылаясь на "огромное давление" на цены.

Ранее Ford обещал модернизировать завод в Онтарио для производства электромобилей во время переговоров о контракте в 2020 году с профсоюзом Канады Unifor. По словам компании, реконструкция сборочного завода Оуквилле должна начаться во втором квартале этого года по плану.

Компания General Motors сообщила в октябре о задержке производства электрических пикапов на своем заводе в Орион-Тауншип, штат Мичиган, на год.