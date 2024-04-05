Умение вождения бронированных монстров: обучение от BMW, котором вы не знали, существует

Возможность натолкнуться на бронированные автомобили, такие как Inkas' Toyota Land Cruiser 70 Series или два бронированных Subaru Forester, продающихся на подержанных автомобильных площадках в Атланте, вызывает интерес.
Немецкие производители, такие как Mercedes и BMW, сделали бронирование автомобилей специализацией на заказ, предлагая модели, такие как S680 Guard, X5 Protection, 7 Series Protection и i7 Protection. Но управление бронированными автомобилями требует особых навыков, а потенциальные последствия для безопасности еще более серьезны. Поэтому BMW предлагает двухуровневое обучение для водителей, которым нужно максимально расширить свои навыки в управлении бронированными машинами для обеспечения безопасности высокоценных активов.
Школа была создана 35 лет назад и сейчас базируется в центре вождения, построенном на бывшей военной базе НАТО в Темплине, к северу от Берлина. Удаленное местоположение и много места позволяют BMW создавать реалистичные сценарии обучения, включая симуляции реальных опасностей. Программа обучения включает в себя основы управления бронированным автомобилем, эвакуацию из опасных ситуаций, управление в условиях ночи и при взрывах, а также высокоскоростное вождение и техники ухода от преследователей.
По завершении обучения участники могут пройти дополнительный трехдневный курс, расширяя свой набор навыков. Это включает в себя более интенсивное управление в условиях огня, контактное вождение, управление на треке под высокими скоростями и многие другие сложные маневры. Курсы обучения водителей безопасности от BMW ограничены 16 участниками, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.