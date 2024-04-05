Умение вождения бронированных монстров: обучение от BMW, котором вы не знали, существует

BMW Security Vehicle Training: Как мастерить управление бронированными автомобилями

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Возможность натолкнуться на бронированные автомобили, такие как Inkas' Toyota Land Cruiser 70 Series или два бронированных Subaru Forester, продающихся на подержанных автомобильных площадках в Атланте, вызывает интерес.

Фото: Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY 2.0

Немецкие производители, такие как Mercedes и BMW, сделали бронирование автомобилей специализацией на заказ, предлагая модели, такие как S680 Guard, X5 Protection, 7 Series Protection и i7 Protection. Но управление бронированными автомобилями требует особых навыков, а потенциальные последствия для безопасности еще более серьезны. Поэтому BMW предлагает двухуровневое обучение для водителей, которым нужно максимально расширить свои навыки в управлении бронированными машинами для обеспечения безопасности высокоценных активов.

Школа была создана 35 лет назад и сейчас базируется в центре вождения, построенном на бывшей военной базе НАТО в Темплине, к северу от Берлина. Удаленное местоположение и много места позволяют BMW создавать реалистичные сценарии обучения, включая симуляции реальных опасностей. Программа обучения включает в себя основы управления бронированным автомобилем, эвакуацию из опасных ситуаций, управление в условиях ночи и при взрывах, а также высокоскоростное вождение и техники ухода от преследователей.

По завершении обучения участники могут пройти дополнительный трехдневный курс, расширяя свой набор навыков. Это включает в себя более интенсивное управление в условиях огня, контактное вождение, управление на треке под высокими скоростями и многие другие сложные маневры. Курсы обучения водителей безопасности от BMW ограничены 16 участниками, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту.