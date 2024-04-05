Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет популярности сериала "Беспринципные"
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Пятница
"Ингосстрах" зафиксировал исторический рост страховых сборов в Южном Федеральном Округе
Россияне потеряли еще одну возможность досрочного погашения ипотеки
Ашли Робертс устроила голую фотосессию в ванной на Пасху
Где лучше всего хранить дачные инструменты?
Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят питомцев меньше остальных
Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь
Умение вождения бронированных монстров: обучение от BMW, котором вы не знали, существует

BMW Security Vehicle Training: Как мастерить управление бронированными автомобилями

1:47
Авто

Возможность натолкнуться на бронированные автомобили, такие как Inkas' Toyota Land Cruiser 70 Series или два бронированных Subaru Forester, продающихся на подержанных автомобильных площадках в Атланте, вызывает интерес.

BMW Security Vehicle Training: Как мастерить управление бронированными автомобилями
Фото: Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY 2.0

Немецкие производители, такие как Mercedes и BMW, сделали бронирование автомобилей специализацией на заказ, предлагая модели, такие как S680 Guard, X5 Protection, 7 Series Protection и i7 Protection. Но управление бронированными автомобилями требует особых навыков, а потенциальные последствия для безопасности еще более серьезны. Поэтому BMW предлагает двухуровневое обучение для водителей, которым нужно максимально расширить свои навыки в управлении бронированными машинами для обеспечения безопасности высокоценных активов.

Школа была создана 35 лет назад и сейчас базируется в центре вождения, построенном на бывшей военной базе НАТО в Темплине, к северу от Берлина. Удаленное местоположение и много места позволяют BMW создавать реалистичные сценарии обучения, включая симуляции реальных опасностей. Программа обучения включает в себя основы управления бронированным автомобилем, эвакуацию из опасных ситуаций, управление в условиях ночи и при взрывах, а также высокоскоростное вождение и техники ухода от преследователей.

По завершении обучения участники могут пройти дополнительный трехдневный курс, расширяя свой набор навыков. Это включает в себя более интенсивное управление в условиях огня, контактное вождение, управление на треке под высокими скоростями и многие другие сложные маневры. Курсы обучения водителей безопасности от BMW ограничены 16 участниками, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Россияне потеряли еще одну возможность досрочного погашения ипотеки
Ашли Робертс устроила голую фотосессию в ванной на Пасху
Где лучше всего хранить дачные инструменты?
Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят питомцев меньше остальных
Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь
Fraunhofer: разработан шлем для снижения травматизма водителей стройтехники
Ронда Роузи: "Я величайший боец в истории"
Шипучие бомбочки для ванны: тайны идеального расслабления
Ford откладывает запуск трехрядных электромобилей из-за развития рынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников