Выбор подержанного кроссовера за копейки: почему Renault Duster — ваш лучший вариант среди них?

Renault Duster: надежный выбор среди подержанных кроссоверов за 1-1,2 млн рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулем" ссылаясь на автоэксперта Сергея Зиновьева, подчеркивает, что в России одним из самых надежных выборов среди подержанных кроссоверов за 1-1,2 млн рублей является Renault Duster. Даже с пробегом порядка 150 тыс. км и возрастом около 9 лет, эти автомобили отличаются невысокой стоимостью и хорошей надежностью. В то время как комфортабельностью они не блещут, они компенсируют это медленным ржавением кузова и надежной подвеской. Модели с автоматической трансмиссией, обычно, оснащены парктрониками.

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Сергей Зиновьев указывает, что двигатель F4R 2.0 (135 л. с.) дружит с автоматической трансмиссией, обладает большим ресурсом и меньшим количеством проблем после 100 тыс. км пробега. Однако он отмечает, что важно использовать рекомендованный бензин (АИ-95), чтобы избежать неполадок. Также он подчеркивает, что четырехступенчатой трансмиссии DP2 хватает до 200 тыс. км, но при интенсивном использовании до капремонта может дойти только к 250 тыс. км. Его совет — избегать бездорожья и перегрева, чтобы увеличить срок службы автомобиля.